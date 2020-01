Kulusevski alla Juve: visite mediche e news live

In corso le visite mediche del centrocampista svedese classe 2000 con il club bianconero: il giocatore è arrivato intorno alle 8.45 al J Medical ed è stato accolto da diversi tifosi che gli hanno chiesto selfie e autografi. All'Atalanta per il suo cartellino andranno 35 milioni di euro più 9 di bonus. Contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro per il giocatore. Dovrebbe continuare a giocare in prestito al Parma fino a giugno

L'operazione che porterà Dejan Kulusevski alla Juventus è all'atto finale. Questa mattina il giocatore svedese classe 2000 sta sostenendo le visite mediche, necessarie prima di poter firmare il contratto che lo legherà al club bianconero per i prossimi cinque anni. L'ipotesi più probabile al momento resta però quella che lo vede in prestito al Parma fino al termine della stagione, per poi entrare a far parte a tutti gli effetti della rosa della Juventus a partire da giugno per l'annata 2020/2021. Kulusevski è arrivato intorno alle 8.45 al J Medical. Vestito con una camicia bianca e un pantalone scuro, Kulusevski è stato accolto da diversi tifosi che hanno sfidato il freddo e il calendario per chiedergli selfie e autografi. Nell'occasione c'è stato anche un curioso siparietto, con il 19enne che ha aiutato un tifoso in difficoltà con il suo smartphone a scattare una foto insieme a lui.

Kulusevski-Juve: cifre dell'operazione e retroscena

Il centrocampista svedese, 4 reti e 7 assist con la maglia del Parma in questa prima parte di stagione, è arrivato a Torino nella tarda serata di mercoledì 1 gennaio insieme all'agente Stefano Sem, entrando alla Continassa da un ingresso secondario. L'operazione che porterà Kulusevski alla Juve garantirà 35 milioni di euro all'Atalanta, club proprietario del cartellino, a cui si aggiungono 9 milioni di bonus e un contratto da 2,5 milioni a stagione a salire per cinque anni. Sul talentuoso classe 2000 Paratici ha battuto la concorrenza dell'Inter, che da tempo seguiva Kulusevski. A favore della Juventus hanno giocato anche alcune questioni tattiche. Il giocatore, infatti, era titubante su un suo possibile inserimento a stagione in corso nel 3-5-2 utilizzato da Antonio Conte, dal momento che pensa di essere più adatto al 4-3-1-2 bianconero, in quanto crede di avere le caratteristiche giuste per ricoprire il ruolo di trequartista nel modulo di Maurizio Sarri.