Juventus Fiorentina, tutto quello che c'è da sapere

Quando e a che ora si gioca Juventus-Fiorentina?

La gara tra Juventus e Fiorentina, valida per la 22^ giornata di campionato, si giocherà domenica 2 febbraio 2020 all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio previsto per le ore 12.30.

Dove è possibile guardare Juventus-Fiorentina?

La partita tra Juventus e Fiorentina sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Quanti sono i precedenti fra le due squadre?

Sono 161 i precedenti tra Juventus e Fiorentina in Serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto 77 volte, 51 i pareggi e 33 le vittorie viola. Dato ancora più schiacciante analizzando i confronti che si sono disputati in casa della Juventus, con la squadra oggi allenata da Maurizio Sarri che ha avuto la meglio in 54 occasioni, 20 i pareggi e solo 6 i successi della Fiorentina. Il match d’andata si è concluso con il risultato di 0-0. La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più reti (263) in Serie A; bianconeri che segnano da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, è la striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia del nostro campionato.

Come arrivano alla partita Juventus e Fiorentina?

La formazione bianconera, prima in classifica a quota 51 punti (tre in più rispetto all’Inter seconda), arriva al match reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno di campionato contro il Napoli al San Paolo. Momento positivo per la Fiorentina che, considerando anche il pareggio contro il Genoa nell’ultima giornata di Serie A, è in striscia positiva in campionato da quattro gare (2 pareggi e due vittorie): la squadra di Iachini occupa la tredicesima posizione in classifica a quota 25 punti. 15 delle ultime 16 volte in cui la Juventus ha subito una sconfitta in campionato, ha poi immediatamente vinto il match di Serie A successivo: i bianconeri non perdono infatti due gare di fila in campionato da agosto 2015. La Juventus, in 30 partite in tutte le competizioni con Maurizio Sarri alla guida, solo una volta non ha trovato il gol: proprio nel match d’andata di Serie A contro la Fiorentina (0-0 il finale).

Curiosità

Per riscattare la sconfitta contro il Napoli, Sarri punterà come sempre sull’attacco bianconero, vero e proprio punto di forza della squadra. La Juventus ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium in tutte le competizioni (90 reti nel periodo, 2.2 di media), solo due volte nella sua storia ha infilato una striscia più lunga in gare casalinghe: nel 1934 (68) e nel 1951 (43). Beppe Iachini invece può affidarsi a un particolare dato statistico a lui favorevole: l’allenatore viola non ha perso nessuna delle sue prime quattro partite alla guida della Fiorentina in campionato (2V, 2N); nell’era dei tre punti a vittoria, l’unico allenatore della Viola ad essere rimasto imbattuto in tutte le prime cinque partite di Serie A è stato Roberto Mancini nel 2001. Curiosità che riguarda la Fiorentina: nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori diversi nati a partire dal 1997 rispetto alla Fiorentina in questa Serie A (quattro, al pari dell’Inter): Castrovilli, Chiesa, Milenkovic e Vlahovic per i viola. Particolare dato statistico: in caso di successo, la Juventus diventerà la prima squadra a raggiungere il traguardo delle 1600 vittorie in Serie A (inclusi i successi a tavolino ed esclusi gli spareggi).

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Per provare a ottenere i tre punti contro i Viola, Maurizio Sarri spera anche nel momento magico di Cristiano Ronaldo: il portoghese ha terminato il gennaio del 2019 avendo segnato in ciascuna delle cinque gare disputate con la Juventus in tutte le competizioni. Solo una volta in carriera ha fatto meglio in un singolo mese di un anno a livello di club: gol in tutti sette i match nel marzo 2014. Cristiano Ronaldo, inoltre, ha segnato in tutte le ultime otto partite di campionato, l’ultimo giocatore della Juventus a fare meglio in Serie A è stato David Trezeguet (nove nel dicembre 2005). In più, solo due volte in carriera in campionato il fuoriclasse portoghese è arrivato ad almeno nove: nel novembre 2014 e nel maggio 2018. In casa Fiorentina occhi puntati su Federico Chiesa, talento classe 1997 che tanto piace anche ai bianconeri, e a Patrick Cutrone, alla ricerca del primo gol in campionato con la maglia viola.