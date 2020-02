Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

All'Allianz Stadium la Juve ospita la Fiorentina. Sarri recupera Pjanic e sceglie in attacco il tridente formato da Douglas Costa, Higuain e Ronaldo. Cutrone e Chiesa in avanti per Iachini, subito titolare il nuovo acquisto di mercato Igor. Il match è visibile su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)