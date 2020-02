Probabili formazioni Serie A della 22^ giornata: ultime news dai campi

Chiuso il mercato, si ricomincia a ranghi completi. C'è tanta attesa per capire, tra gli ultimi arrivati, chi giocherà subito e chi dovrà guadagnarsi il posto. La squadra di Sky è pronta con tutti gli aggiornamenti. Lazio con Immobile-Caicedo. Conte mette subito Eriksen in campo così come Igor nella Fiorentina che ha due squalificati in difesa. Juventus con Pjanic in mezzo e Higuain in panchina. Duello Perotti-Kluivert nella Roma di Fonseca

Dopo le ultime, frentetiche 24 ore di mercato, "les jeux sont faits", come direbbe qualuno che di azzardi s'intende. C'è chi ha speso e chi è rimasto a guardare, chi doveva fare i compiti a casa e ha cercato di complerare tutti 'gli esercizi sul quaderno'. Ora resta 'solo' la prova del campo. Quanti nuovi volti saranno subito titolari?

La risposta arriva dalla squadra di Sky Sport che è già vigile e attenta. Di ballottaggi da risolvere ce ne sono eccome; in altri casi però tutto è già quasi deciso. Vediamo quindi di dare un'occhiata a tutte le news sulle probabili formazioni squadra per squadra



BOLOGNA-BRESCIA, ore 15

Bologna, torna Soriano ma Barrow potrebbe scavalcarlo

Mihajlovic recupera due uomini importanti come Bani e Sansone di rientro dalla squalifica, ma perde Paz (ceduto al Lecce). Il giudice sportivo ha fermato Tomiyasu. In attacco c’è il solito traffico. Alla coda si è aggiunto anche Barrow che dopo il gol contro la Spal si candida fortemente per un posto nell’XI titolare. Al momento l'ex Atalanta pare destinato alla panchina ma il ballottaggio con Sansone è ancora in piedi.



BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Brescia, in tre per la maglia di Balotelli

Con Mario Balotelli che deve scontare la seconda giornata di squalifica, si aprono i casting per il partner di Torregrossa. Chi tra Donnarumma, Ayé e Skrabb? Per molti Donnarumma dovrebbe essere la prima scelta ma contro il Milan Ayé non ha fatto male e potrebbe essere riproposto. Più difficile che la spunti l’ultimo arrivato. Piccoli dubbi tra centrocampo e trequarti ma al momento Dessena e Romulo sono in pole per una maglia da titolare.

BRESCIA (4-3-1-2) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé

CAGLIARI-PARMA, ore 18

Cagliari, Cacciatore recuperato

Rispetto all’ultima gara, la difesa del Cagliari può cambiare per metà. Pisacane infatti torna al fianco di Klavan dopo il turno di stop mentre Maran a destra recupera Cacciatore che, complice un Faragò un po’ affaticato, potrebbe anche scendere subito in campo. A sinistra duello Lykogiannis-Pellegrini. Con Rog sempre ai box, Ionita può essere confermato mentre in attacco ci saranno i soliti tre, ovvero Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.

CAGLIARI (4-3-2-1) Probabile formazione: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone

Parma, out Kulusevski e non solo

Ricordate quando il Parma aveva la formazione obbligata causa troppi infortunati? Ecco, quel tempo è forse tornato visto che D’Aversa si ritrova con pochi uomini a disposizione. A Cagliari non ci saranno Sepe e Kulusevski. Inglese resterà fuori ancora per parecchio tempo mentre Karamoh non recupera. Alla lista però si sono aggiunti anche Scozzarella e Grassi. In mediana quindi ci può essere Brugman. Tra i pali l’ultimo arrivato Radu dovrebbe esordire dal 1' mentre in attacco, dopo il 'caso Gervinho', D'Aversa potrebbe decidere di lanciare subito nella mischia Caprari. In alternativa c'è Sprocati



PARMA (4-3-3) probabile formazione: Radu; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kucka; Kurtic, Cornelius, Caprari

SASSUOLO-ROMA, ore 20:45

Sassuolo, Peluso squalificato

Il mercato invernale ha riportato in neroverde Magnani e Matri dopo le parentesi al Brescia. Contro la Roma sarà squalificato Peluso e con Marlon e Ferrari non ancora al meglio, l’ultimo arrivato avrebbe anche qualche possibilità. De Zerbi però conta di poter schierare Ferrari che tra i reduci da infortunio è quello che sta meglio e che dà più sicurezza. In mezzo al campo più Obiang di Magnanelli (Mazzitelli ha salutato la truppa invece) mentre in avanti c’è da registrare un piccolo problema muscolare per Traoré che potrebbe già decidere in favore di Djuricic il ballottaggio sulla trequarti.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Roma, Kolarov ancora dalla panchina?

In casa Roma non dovrebbero esserci grossi dubbi di formazione. Con la partenza di Florenzi verso Valencia, le corsie esterne vedranno al 99% Santon titolare. L’altro posto se lo contendono Kolarov e Spinazzola con l'azzurro favorito sul compagno di reparto. Con Diawara ancora out, spazio ancora a Cristante mentre come esterno sinistro c’è in pole position Justin Kluivert che deve guardarsi dall'attacco di Perotti. Come ha detto Fonseca, i nuovi arrivati Villar e Carles Perez saranno a disposizioni pronti nel caso a subentrare a gara in corso.



ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spianzzola; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko

JUVENTUS-FIORENTINA, domenica ore 12:30

Juventus, ottimismo per Pjanic

E’ lui il grande dubbio di formazione. Per una volta il punto di domanda sull’attacco passa in secondo piano. Miralem Pjanic è costantemente monitorato dopo il problema accusato contro il Napoli ma il bosniaco dovrebbe recuperare per tempo. Bentancur agirà quindi da centrocampista di destra con Rabiot sull'altro versante (e conseguente panchina per Matuidi). Sulla trequarti favorito Ramsey. Con CR7 ci sarà Dybala.

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Fiorentina, due assenze pesanti là dietro

Viola reduci dalla sconfitta in Coppa Italia ma molto attivi sul mercato. Tra quelli arrivati c’è da segnalare Igor che potrebbe tornare utile fin da subito. In difesa infatti ci sono Caceres e Milenkovic squalificati e sostituirli non è semplicissimo. Alla sinistra di Pezzella invece il favoritissimo è Ceccherini. Sulle corsie esterne torna Dalbert mentre in attacco solito ballottaggio Cutrone-Vlahovic. Ancora assente Castrovilli. Badelj resta al centro con Pulgar spostato interno

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone



ATALANTA-GENOA, domenica ore 15

Atalanta, Pasalic vuole ritrovare posto

Zero infortunati in casa Atalanta: mister Gasperini ha riabbracciato anche Castagne (che era l’unico infortunato) ma difficilmente ruoterà uno tra Gosens e Hateboer. Partita speciale (da ex) per il tecnico nerazzurro che si affiderà ancora a Duvan Zapata con buona pace di Muriel. L’unico vero dubbio riguarda Pasalic che da titolare fisso è passato ad arma a gara in corso. Per lui ballottaggio con Freuler; non dovesse vincerlo sarebbe dura farsi largo sulla trequarti per un posto da titolare.

ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Genoa, niente sfida tra cugini?



Nel centrocampo rossoblù c’è da registrare il rientro dalla squalifica di Cassata che si candida per un posto che ha quasi sempre conquistato negli ultimi tempi: quello del titolare nel 3-5-2 di Nicola. La sfida tra cugini potrebbe riservare un nuovo capitolo anche se Cristian Zapata non è al momento nella 'probabile titolare'. In attacco è arrivato Iago Falque ma con Pandev, a Bergamo dovrebbe partire di nuovo Favilli



GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Favilli.

LAZIO-SPAL, domenica ore 15

Lazio, coppia d’attacco Immobile-Caicedo

Simone Inzaghi non ha grossi dubbi di formazione. L’infortunio a Correa, che lo terrà fuori dalla sfida contro la Spal, rilancia la candidatura di Caicedo al fianco di Immobile. El Tucu e Cataldi sono gli unici indisponibili tra i biancocelesti. In difesa si candida Patric. A destra difficile che Marusic possa spodestare Lazzari. Stesso discorso sull’altro versante dove Jony tenta di scalzare Lulic

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.



Spal, a Roma senza una buona fetta di gol

Il Napoli ha da poco annunciato il suo arrivo a giungo. Per ora però Andrea Petagna resta alla Spal fino al termine della stagione. Il bomber spallino, capace di realizzare il 50% dei gol di squadra, si accomoderà in tribuna visto che è squalificato. Per lo stesso motivo, assente anche Valoti. In difesa può essere il turno di Bonifazi e occhio anche alla possibilità di lanciare subito titolare Zukanovic, mentre in attacco, alla luce di ciò che è successo l'ultimo giorno di mercato, quasi sicuramente giocheranno Floccari (ex di turno) e Di Francesco. Anche in mediana si potrebbe vedere un nuovo arrivo, Castro



SPAL (3-5-2) probabile formazione: Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna

MILAN-VERONA, domenica ore 15

Milan, due (piccoli) dubbi per Pioli

Piatek è diventato Freitag visto che è andato all’Herta Berlino. Saluti e arrivederci anche per Suso e Rodriguez. Il Milan ha preso due rinforzi ma contro il Verona ci saranno quasi tutti i soliti noti. Bennacer è squalificato, spazio quindi a Krunic. Difficile che Rebic resti in formazione titolare (come invece accaduto in Coppa Italia). I punti di domanda riguardano la difesa con due duelli in corso. Quello che vede protagonisti Conti e Calabria e quello che vorrebbe portare Musacchio a scavalcare nelle preferenze Kjaer.

MILAN (4-4-2) probabile formazione: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Krunic Calhanoglu; Ibrahomovic, Leao

Verona, conferma per Dawidowicz. Chi sulla trequarti?

Il gol segnato domenica scorsa dovrebbe valere la conferma nell’XI titiolare per Dawidowicz che relegherebbe in panchina Gunter. In mediana nessuna novità con Amrabat e Veloso a guidare i compagni. Più complicato il discorso in attacco. Zaccagni torna dopo aver osservato un turno di top per squalifica e pare uno dei favoriti per una maglia da titolare. Ci sono anche Borini, Verre e Pessina che lottano per l’altro posto dietro alla punta che dovrebbe essere Di Carmine.

VERONA (3-4-2-1) probabile formazione: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine

LECCE-TORINO, domenica ore 18

Lecce, rientra Calderoni. A rischio Gabriel

Il mercato ha portato qualche pedina interessante soprattutto a centrocampo, reparto nel quale Liverani deve trovare la giusta quadratura. In difesa c’è Dell’Orco squalificato ma il rientro in gruppo di Calderoni può far tornare i giallorossi al 4-3-1-2 con Donati e Calderoni esterni. In mezzo Barak potrebbe subito rivelarsi utile. Petriccione infatti ha accusato un fastidio. Gabriel in settimana si è allenato poco e Vigorito potrebbe partire titolare.

LECCE (4-3-1-2) probabile formazione: Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Barak, Majer; Mancosu; Lapadula, Falco

Torino, due tornano ma due escono

Mazzarri ritrova sia Rincon che Ola Aina. I due, assenti nell’ultimo turno causa squalifica, dovrebbero riprendere con tutta probabilità posto nell’XI titolare. Con Ansaldi non pienamente recuperato l’altro posto va a De Silvestri. Poche chance per Laxalt. Ci sono però da registrare le defezioni sicure di Izzo e Lukic. Entrambi hanno preso un rosso domenica scorsa. In difesa, a destra, ci sarà il recuperato Bremer.

TORINO (3-4-2-1) probabile formazione: Sirigu; Bremer, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi, Belotti

UDINESE-INTER, domenica ore 20:45

Udinese, Zeegelaar subito in campo?

Si tratta di un ritorno in quel di Udine per Zeegelaar. L’esterno sinistro torna in bianconero e si candida per sostituire Sema. Il giovane svedese però pare ancora in largo vantaggio sul compagno. William Troost Ekong aveva accusato un problema e si pensava potesse lasciare il posto a De Maio ma nelle ultime ore le cose sono cambiate e il centrale olandese va verso una maglia da titolare. Per il resto tutto come da copione con il solito ballottaggio in attacco al fianco di Okaka. Favorito Lasagna.

UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna

Inter, Eriksen dentro dall’inizio

Antonio Conte, nel post partita della sfida vinta contro la Fiorentina, ha fatto il punto su Sensi e Borja Valero. La situazione a centrocampo non è la migliore possibile ma il tecnico nerazzurro è pronto a mettere subito in campo Eriksen. Nel 3-5-2 nerazzurro ritrova posto Bozovic ma non ci sarà Lautaro, squalificato: al suo posto Sanchez. In difesa Skriniar non dovrebbe preoccupare più di tanto.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Eriksen, Biraghi; Sanchez, Lukaku

SAMPDORIA-NAPOLI, lunedì ore 20:45

Sampdoria, assenze in difesa e a centrocampo

Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Bereszynski, fermato per un turno dal giudice sportivo. Con Depaoli non ancora al meglio a causa di una distorsione alla caviglia, sulla destra può essere dirottato Thorsby. Altra opzione è quella di Chabot con Tonelli centrale al fianco di Colley. In mediana monitorate le condizioni di Vieira che non è l meglio. Dovesse farcela, il sacrificato sarà Jankto. Là davanti Quagliarella è sicuro del posto, Gabbiadini quasi.

SAMPDORIA (4-4-2) probabile formazione: Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella

Napoli, si rivedono Mertens e Koulibaly

Buone notizie dall'infermeria per Gennaro Gattuso visto che sul campo di Castelvolturno hanno ripreso a lavorare Koulibaly e Mertens. Per il centrale difensivo, fuori da parecchio tempo, si può pensare ad un ritorno graduale e quindi Di Lorenzo-Manolas resta la prima opzione. In mezzo Allan non è ancora completamente a posto. C'è Demme favorito per giocare con Zielinski e con...Lobotka. Gattuso sta infatti pensando a lui e non troppo a Fabian Ruiz.. Davanti solito trio con Milik supportato da Insigne e Callejon

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui;

Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.