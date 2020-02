2/10

ERNESTO TORREGROSSA (Brescia) – CONSIGLIATO – Negli ultimi tempi la produzione offensiva di Torregrossa è aumentata non poco. Non parliamo solo della doppietta al Cagliari ma anche di come riesca a creare occasioni per i compagni, non lasciando loro tutti i tiri verso lo specchio. Senza Balotelli, la distribuzione dei tiri che Supermario per ora non si prende, pende un pochino dalla parte del 27enne da Caltanissetta. Bologna che è in serie aperta visto che concede almeno un gol a partita da quasi un girone.

Consigli Fantacalcio, i migliori acquisti per l'asta di riparazione