Juventus-Fiorentina, Sarri: "Vorrei essere ricordato per delle vittorie importanti"

Domani sarà l'occasione per il record di presenze in A di Buffon?

"Non lo so, ma so che sicuramente da qui alla fine del campionato giocherà sicuramente. Per ora giochiamo una volta a settimana, quindi non serve girare molto. In momenti più intensi della stagione, scenderà di più in campo, e avrà modo di centrare tutti i record possibili".