Consigli fantacalcio, i giocatori più rivalutati dopo il calciomercato

MATTIA CALDARA – Da Milan a Atalanta – Tutti abbiamo nella mente i suoi gol in maglia nerazzurri e tutti ricordiamo la sua (non) parentesi al Milan. Doveva essere un colpo sensazionale per rifondare la difesa del Diavolo ma alla fine la sua avventura a San Siro è stata anonima. Ora però le cose possono cambiare eccome. Caldara torna in una squadra, in un ambiente e in un’organizzazione che conosce molto bene. Vietato però pensare in automatico che segnerà come in passato. Non strapagatelo con l’idea di avere sicuramente 5 o 6 gol pronti per voi. Di buono c’è anche la sua scarsa propensione ai cartellini gialli che fantacalcisticamente non è mai una cattiva abitudine. Valore su Superscudetto: 4 fantamilioni