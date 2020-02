Il numero 21 non giocherà contro il Verona per un attacco febbrile. Ma la sua presenza si sentirà specialmente dagli spalti: tutto suo uno SkyBox occupato dalle sue maglie autografate

Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato da Pioli per la sfida contro il Verona a causa di un attacco febbrile. Ma il numero 21 rossonero ha comunque voluto fare le cose in grande e far sentire la sua presenza. Lo svedese ha infatti prenotato un intero SkyBox a San Siro con 28 posti già assegnati. La particolarità? A ogni posto c’è una sua maglia autografata ad attendere il fortunato che si siederà lì.

Il cambio di passo

Da quando è arrivato al Milan, il campione è riuscito a entrare nei cuori dei tifosi ancor prima di atterrare in Italia e ha subito conquistato il rispetto e l’attenzione della squadra. I risultati poi sono decisamente migliorati da quando c’è lui a guidare l’attacco rossonero. Il rullino di marcia di Donnarumma e compagni si è alzato. In 4 partite di campionato infatti il Milan ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio, totalizzando 10 punti.