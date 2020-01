3/28

PATRICK CUTRONE (Fiorentina) - Ancora Milan, anche se il suo ritorno (in Italia) è avvenuto in un'altra piazza. Nel 2017-18 il salto in prima squadra, e i tanti gol. Prima "ruba" il posto ad André Silva e Kalinic, pagati non poco in estate. Poi insidierà anche Higuain. Nell'estate 2019 la sua partenza per la Premier: meta Wolverhampton, dove gioca 24 partite (raramente da titolare), segnando solo tre gol.

