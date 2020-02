Milan-Verona, dove vedere la partita in tv: gli orari

Sfida in zona Europa League tra Milan e Verona, separate da soli due punti in classifica. Si affrontano due tra le migliori squadre di questo inizio di 2020. La partita sarà trasmessa domenica alle 15 in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Sfida tra due delle migliori squadre di questo inizio di 2020: 10 punti in 4 partite per entrambe che le hanno portate a lottare per la zona Europa League. 31 i punti dei rossoneri, contro i 29 dei gialloblù in quello che può essere definito a tutti gli effetti come uno spareggio europeo. La squadra di Juric sogna il clamoroso sorpasso in classifica a San Siro, mentre gli uomini di Pioli vogliono continuare la loro striscia di 5 successi consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Una sfida tutta da vivere, in esclusiva su Sky Sport.

Dove guardare la partita in tv

La partita tra Milan e Verona sarà trasmessa domenica alle ore 15 in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. I collegamenti da bordo campo saranno a cura di Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini. Sul canale Diretta Gol telecronaca di Antonio Nucera.