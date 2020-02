Inzaghi: "2° posto? Vivo alla giornata"

Naturale che ci sia soddisfazione anche nelle parole di Simone Inzaghi. "Caicedo aveva qualche problema nella rifinitura, è stato bravissimo e disponibile. Probabilmente in un'altra situazione non l'avrei rischiato, ci ha dato una grandissima mano. Sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplice una partita che non lo era: la Spal nelle ultime tre trasferte avevano vinto due volte e una l'ha persa immeritatamente a Firenze. Dobbiamo lavorare su noi stessi, è normale che ci sia entusiasmo: lo stadio era bellissimo, è stato un piacere veder giocare la squadra. Proveremo a migliorarci sempre, le partite sono tutte molto difficili, ma con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni" ha analizzato l’allenatore. Durante il mercato invernale, la Lazio è andata vicino ad acquistare un attaccante importante come Olivier Giroud: "Tenere tutti in buona salute non è facile, con tutte queste partite ravvicinate il francese non avrebbe tolto troppo spazio ai tre attaccanti e ad Adekanye, che è entrato bene e sta capendo il calcio italiano. È interessante, ha margini di crescita. Gli vogliono tutti bene perché è molto rispettoso, sta cercando di trovare spazio in un attacco come il nostro dove posso alzare Luis Alberto o Milinkovic-Savic da sotto-punta. Se fosse venuto qualcuno ad aiutarci avremmo avuto più soluzioni. Firmare per il secondo posto? Firmo per partite come quella di oggi, vivo alla giornata come ho vissuto questi quattro anni bellissimi".