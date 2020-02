Juventus, Bernardeschi a Sky: "Siamo in crescita, con Sarri continuerò a fare la mezzala"

Tortu: "Mi piace questa Juve, preferisco il 4-3-1-2"

Con Bernardeschi, ha parlato anche Filippo Tortu: "Mi ha fatto un bellissimo effetto essere qui, mi sarebbe piaciuto da ragazzo far parte di un progetto di questo tipo – ha detto l'atleta - Questi ragazzi sono stati fortunati, così come noi che ci siamo divertiti. Se mi piace questa Juve? Sta vincendo, quindi sì. Sono molto cinico, ha vinto 3-0 ed è prima quindi va bene così. Da tifoso non posso che augurarmi il meglio. Sono molto appassionato ma non ne capisco molto di tattica, quindi evito di entrare in discorsi sul gioco. Da tifoso mi piace vedere la Juventus vincere, però posso dire che preferisco il modulo con il trequartista, il 4-3-1-2". Dal record da migliorare alle Olimpiadi, Tortu ha davanti una grande stagione: "Già l'anno scorso pensavo di riuscire a migliorarmi, mi sentivo bene. Purtroppo non è arrivato un nuovo record, ma quest'anno mi sento ancora meglio. Le Olimpiadi sono l'obiettivo di una vita, il sogno che ho da bambino, il punto più alto per uno sportivo e quindi sono molto elettrizzato all'idea di questa stagione. Poi ci sono gli Europei a Parigi subito dopo, spero di vivere al meglio questa stagione".