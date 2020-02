Nicchi: "Arbitri disgustati da Commisso". La replica: "Dovevo scoppiare prima"

Nel post partita di Juventus-Fiorentina il presidente viola Rocco Commisso si era sfogato per i presunti errori che avrebbero penalizzato la sua squadra nella sconfitta dello Stadium: “Io non ho mai criticato gli arbitri, ma non possiamo vederli che decidono le partite in questo modo. Sono disgustato. Con 350 milioni di parco giocatori, la Juve non ha bisogno dell'aiuto dell'arbitro per vincere le partite. Non si possono vedere cose così. Sono arrabbiatissimo". Errori che secondo Commisso avevano danneggiato la Fiorentina anche nelle due partite precedenti: “Con Inter e Genoa c'erano due rigori per noi e non sono andati al Var - prosegue il presidente viola -, qui sono andati e si è' visto... Il primo rigore forse poteva esserci, il secondo assolutamente no. Anche i giocatori sono molto arrabbiati e demoralizzati".

Nedved: "Avversari smettano di crearsi alibi”

Pavel Nedved aveva immediatamente replicato al presidente viola: "Il presidente ha tutto il mio rispetto, ma siamo abbastanza stufi di sentir dire che la Juventus non vince con merito. La squadra vince perché gioca bene e fa di tutto per ottenere i risultati sul campo, le avversarie dovrebbero smetterla di crearsi degli alibi dicendo sempre che non meritiamo".



Nicchi: "Arbitri disgustati da Commisso"

Il presidente dell’Aia Marcello Nicchi, a Coverciano per l’assegnazione della Panchina d’Oro, ha replicato duramente al presidente Commisso: “Lo sfogo di Commisso? Io dico solo che gli arbitri italiani sono disgustati da questo comportamento".

Iachini: "Alcuni episodi hanno lasciato perplesso Commisso"

A supporto delle parole del presidente della Fiorentina anche l’allenatore Beppe Iachini: “Ci sono stati degli episodi, ma nello specifico il presidente probabilmente non si riferiva solo a questa gara. Nelle ultime settimane infatti ci sono state delle situazioni che lo avevano lasciato un po' perplesso: ieri poi forse ha un po' sbottato, però sono episodi che nel calcio purtroppo accadono, è normale".

Commisso: "Forse dovevo scoppiare prima"

Presente a Coverciano anche lo stesso Rocco Commisso, che ha incontrato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "E' stato carino con noi, mentre con Nicchi non ho parlato". Il presidente viola ha voluto spiegare le parole del giorno precedente: “Ci sono stati episodi contro il Genoa, contro il Napoli, contro l'Inter, e poi contro la Juventus dove sono un po' scoppiato: forse dovevo scoppiare prima" . Di arbitri "questa è la prima volta di cui ne ho parlato e poi è successo quello che è successo", ha aggiunto Commisso. "Io voglio bene al calcio italiano - ha proseguito - ma la Fiorentina deve essere rispettata. Non voglio favori da nessuno, ma credo che la città meriti rispetto da parte di tutti. Non più di tutti, ma uguale a tutti".