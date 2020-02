Gian Piero Gasperini è il grande favorito per la vittoria della Panchina d'Oro, il premio riservato al miglior allenatore della scorsa stagione secondo il giudizio dei colleghi. Tra gli altri riconoscimenti che verranno assegnati a Coverciano, anche la Panchina d'argento e la Panchina d'Oro di Serie C

Giornata di premiazioni quest’oggi al centro tecnico federale di Coverciano dove, tra gli altri riconoscimenti, sarà assegnata anche la Panchina d’oro. L’evento, organizzato dall’Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC), vedrà premiato il miglior allenatore italiano della passata stagione: a decretare il vincitore, saranno i voti di tutti gli allenatori. Il grande favorito per la vittoria finale è Gian Piero Gasperini, protagonista di una super annata con l’Atalanta qualificata per la prima volta nella sua storia in Champions League. In corsa, anche Sinisa Mihajlovic del Bologna e Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus.

Gli altri premi

Oltre alla Panchina d’Oro che andrà, secondo il giudizio dei colleghi, al miglior allenatore della scorsa stagione in Serie A, verranno assegnate anche la Panchina d’argento per il miglior allenatore della Serie B, la Panchina d’oro Serie C per il miglior allenatore della Lega Pro, e anche le Panchine d’oro e d’argento del calcio femminile: queste ultime due, già decretate con una votazione a cura dell’AIAC , verranno consegnate all’allenatrice della Roma, Elisabetta Bavagnoli, e all’allenatore dell’Empoli Ladies, Alessandro Pistolesi. Per il terzo anno, inoltre, saranno assegnate anche le Panchine d’oro e d’argento di calcio a cinque. Nel corso della cerimonia inoltre verrà conferito anche un premio speciale per chi sia contraddistinto per messaggi positivi, con Sinisa Mihajlovic grandissimo favorito alla vittoria finale, e il Premio Mino Favini che verrà assegnato al miglior responsabile del settore giovanile.

Come avviene la votazione?

A decretare i vincitori della Panchina d’oro, della Panchina d’argento e della Panchina d’oro di Serie C saranno i voti di tutti gli allenatori. La Panchina d’oro e la panchina d’argento del calcio femminile sono state invece già assegnate con una votazione dell’AIAC. I vincitori delle Panchine d’oro e d’argento di calcio a cinque saranno decisi da una votazione a cura della Divisione Calcio a Cinque. Il Premio Mino Favini, invece, è stato decretato con una votazione svoltasi durante il corso per responsabile di settore giovanile, avvenuto tra novembre e dicembre sempre a Coverciano.

Chi ha vinto lo scorso anno?

Quella odierna sarà la ventottesima edizione della Panchina d’oro. Il vincitore della scorsa edizione (e anche della precedente) è stato Massimiliano Allegri, che comanda la speciale classifica con 4 riconoscimenti personali: nel 2008/2009 da allenatore del Cagliari e nel 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018 da allenatore della Juventus. A quota 3, invece, c’è l’attuale allenatore dell’Inter Antonio Conte, premiato in tre occasioni sempre quando era alla guida del club bianconero.

L'albo d'oro della "Panchina d'Oro"