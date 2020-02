Non solo Sanremo: i big e le nuove proposte della Serie A

Settimana sanremese, settimana di classifiche, settimana che divide, tutto, in due. Nello specifico: in big e nuove proposte. E allora proponiamo la stessa divisione anche per la Serie A. Certezze, scoperte, riscoperte.

Il big nella Torino bianconera si chiama sempre e solo Cristiano Ronaldo. Ha festeggiato i 50 gol in 70 presenze con la Juventus, media impressionante, soprattutto considerando che ne aveva segnati appena 5 nelle prime 12 di campionato. Poi 9 giornate consecutive a segno, a partire dal gol segnato al Sassuolo: il momento in cui il big è tornato grande. E grande è anche la nuova proposta: fa strano definirlo così, ma Chiellini che torna, inserito in lista Champions, lo è a tutti gli effetti.

Il big interista è senza dubbio Lukaku, grande nel fisico e nei numeri. 16 gol in campionato, 12 in 11 trasferte, ancor più big quando il palco è lontano da casa. È venuto dalla Premier League per cambiare le cose, proprio come le nuove proposte Eriksen, Moses, Young.

Big e nuova proposta possono anche duettare, come fatto contro la Spal da Immobile, 25 gol, sempre il primo a esibirsi davanti alla porta, e Caicedo, una novità a questi livelli di rendimento, diventato imprescindibile dopo l'infortunio di Correa. Insieme hanno fatto 32 gol, sorpassando nel weekend Lewandowski e Gnabry del Bayern monaco come coppia più prolifica d'Europa.

Canta da solo lì davanti invece Edin Dzeko, terza partita a segno e altra doppia cifra raggiunta. e da big, parla, a fine partita. In una roma che dopo il tonfo di Sassuolo può sperare nelle sue di nuove proposte, quelle del mercato, Carles Perez e Villar, comparsi per la prima volta sul palco della Serie A.

Prima volta in gol per Elmas e Demme, le nuove proposte napoletane, insieme a Lobotka, Politano e al ritorno al gol in campionato di Mertens, 4 mesi dopo l'ultima volta. Merito del big Gattuso, capace di ridare, settimana dopo settimana, una mentalità da grande alla sua squadra.

E poi c'è il Milan, l'unico caso in cui big e nuova vecchia proposta si incarnano nella stessa persona, quel vecchio amico, che solo col suo ritorno, ha cambiato l'approccio. Ibra, pronto a tornare sul palco per il derby, domenica alle 20.45. L'ultima esibizione della settimana sanremese.