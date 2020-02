2/28

IL PRIMO INCROCIO - È il 25 settembre del 2002 quando Ibrahimovic sfida per la prima volta i nerazzurri. La maglia è quella dell'Ajax, in una partita poi decisa da una rete di Crespo e valida per i gironi di Champions. Lo svedese gioca novanta minuti senza segnare. Entrambe le squadre passeranno il turno.

GALLIANI: "PIANGO ANCORA LA CESSIONE DI IBRA"