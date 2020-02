Inter-Milan, sarà Eriksen contro Ibrahimovic: la storia di Olsen, il loro scopritore

Quanto pagò per Ibra ed Eriksen

Dal saluto si passò alla trattativa, al salto verso il calcio che conta. Olsen portò Ibra all’Ajax per otto milioni, il resto non va spiegato. Nelle casse dell’Ajax tre anni dopo ne entrarono 16, quelli pagati dalla Juventus per portarselo via. Sette anni dopo, quello stesso signore danese, sul campo dell’Odense vide un giovane di nome Christian Eriksen, che pochi anni prima aveva fallito – strano pensarlo oggi – un provino con il Milan. Stesso processo, stesso risultato. Nel 2008 Olsen lo portò nelle giovanili dell’Ajax a 16 anni per appena un milione di euro. Andrà via nel 2013, venduto al Tottenham per quasi 15.

La storia di John Steen Olsen

Preso dall’Ajax come collaboratore, osservatore in Scandinavia, ha scalato le gerarchie di un club dalla struttura rigidissima grazie alla meritocrazia. Come riconoscimento della sua bravura nel riconoscere i giocatori, l’Ajax prima gli ha fatto un contratto a tempo indeterminato e poi, pochi anni fa, lo ha fatto socio onorario del club, in una cerimonia che Olsen ha concluso in lacrime, onorato di far parte ufficialmente della famiglia.