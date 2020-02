4/29 ©Getty

DIEGO MILITO: chi vanta una prima con gol in un derby della Madonnina è “El Principe, a segno su rigore nel solito 4-0 della seconda giornata del campionato 2009-2010. L’argentino, che si era già scaldato in un Inter-Milan amichevole giocato negli Stati Uniti in estate, non perdona dagli undici metri