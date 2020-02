Quando nasci in un’isola il mestiere del pescatore è uno di quelli che non puoi non considerare per il tuo futuro. Deve averlo pensato anche Cristiano Ronaldo, nato a Funchal 35 anni fa. In un’intervista telefonica a Canal 11, il fuoriclasse portoghese ha scherzato su come si immaginava da grande. "A Madeira a fare il pescatore", ha sorriso CR7 prima di farsi serio. "Il mio sogno da bambino era fare il calciatore professionista – ha detto Ronaldo -. Certo, non pensavo di vincere tutto quello che ho vinto".