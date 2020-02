Probabili formazioni di Roma Bologna

Nella Roma ci sarà Perotti a rilevare lo squalificato Pellegrini, ballottaggio Kolarov-Spinazzola. Infermeria piena per Mihajlovic: chance dal primo minuto per due nuovi acquisti di gennaio

Dall'Emilia all'Emilia: la Roma per riprendere la corsa Champions dopo il brutto ko del Mapei Stadium, il Bologna a caccia del quarto risultato utile consecutivo e ora in odor di Europa League. Questo è il tema dell'anticipo della 23^ giornata di Serie A, in programma venerdì 7 febbraio all'Olimpico, ore 20:45. All'andata gli uomini di Fonseca si imposero al Dall'Ara in volata su quelli di Mihajlovic: dopo il vantaggio di Kolarov e il pareggio su rigore di Sansone, a decidere la sfida fu Dzeko in pieno recupero. Un girone dopo, queste le probabili scelte dei due allenatori.

Roma, c'è Perotti dall'inizio



Senza lo squalificato Pellegrini e con Mkhitaryan sulla via del recupero Fonseca ridisegna la trequarti: dietro a Dzeko, ad agire tra Kluivert e Under ci sarà Perotti, con l'ex Arsenal pronto a entrare dalla panchina. Confermati Cristante e Veretout in mediana, rischia una nuova esclusione Kolarov: il serbo al momento è favorito, ma sarà ballottaggio fino alla fine con Spinazzola.



Roma (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Kolarov, Mancini, Smalling, Santon; Veretout, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.



Bologna, Mihajlovic lancia Barrow e Dominguez

Momento delicato per i rossoblù, che tra squalifiche e infortuni devono quasi sempre sopperire a numerose assenze. Di sicuro contro la Roma mancherà Poli, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ai box anche Medel, Dijks, Krejci, Santander e Sansone. In difesa rientra Tomiyasu a destra, rifiata Mbaye. Occasione dal primo minuto per Dominguez a centrocampo e per Barrow in attacco: pronti a subentrare a gara in corso Svanberg e Skov Olsen.



Bologna (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.