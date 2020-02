6/10

CRISTIANO RONALDO (Juventus) – SCONSIGLIATO – Oggi ci vogliamo prendere un bel po’ di rischi, sempre ricordando che non esiste uno sconsigliato al 100% (a meno che non sia squalificato o infortunato). Quelli da non schierare valgono spesso in chiave ‘rosa’. Se potete utilizzare un giocatore che sulla carta ha una sfida più semplice, pensateci! Ronaldo è in striscia aperta e chiaramente vorrebbe anche il record italiano di gol segnati consecutivamente ma il Verona, nel 2020, ha concesso solo tre reti in 5 partite, senza dimenticarci lo zero portato a casa da un certo Ciro Immobile. Certo, il recupero di campionato potrebbe incidere negativamente a livello di recupero energetico ma come sempre ogni squadra che affronta la Juventus ha come obiettivo quello di impedire a CR7 di scatenarsi. E il Verona ha dimostrato di avere uomini e numeri per riuscire nell’impresa.