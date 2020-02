Sassuolo: chi è Arabat Noor, il giovane calciatore-rapper

Su YouTube è già una star, rapper da 26 milioni di visualizzazioni e 173mila iscritti sul suo canale. Nel mondo del calcio, invece, sta provando a farsi strada: dal Sochaux al trasferimento al Sassuolo, dove giocherà con la Primavera. Il suo nome è Arabat Noor o, se preferite quello d'arte, Dinor Rdt. Difensore classe 2002 e rapper che, oltre ad aver firmato il suo primo contratto da professionista con i neroverdi nel giorno del suo 18° compleanno, ha pubblicato da poco il suo primo album, chiamato Lunette 2 Ski. Una doppia vita da giocatore e artista: ora l'impresa sarà quella di conciliare il suo successo sul web con il sogno di imporsi nel mondo del calcio.

"Compleanno e contratto: è un grande giorno"

Lo stesso Noor ha festeggiato il suo nuovo contratto con il Sassuolo, pubblicando su Instagram una foto con la maglia neroverde accompagnata da questa didascalia: "Oggi è un grande giorno per me perché è il mio compleanno, ho finalmente 18 anni. E in questo giorno molto speciale per me, annuncio la firma del mio primo contratto da professionista con il club Sassuolo (Serie A). Per ringraziarvi per il vostro supporto, pubblicherò un grande video questo venerdì alle 18", ha scritto sul suo profilo che conta più di 620mila follower.