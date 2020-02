Verona-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

Hellas Verona e Juventus si sfidano al Bentegodi per l'anticipo del sabato sera: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv

Settimana di fuoco per l'Hellas Verona che, dopo aver ottenuto due importanti pareggi in casa di Milan e Lazio, proverà a fermare al Bentegodi anche la Juventus. I bianconeri, grazie al successo contro la Fiorentina, sono ripartiti dopo la sconfitta al San Paolo contro il Napoli e puntano a trovare un altro successo prezioso per la corsa scudetto. La squadra di Juric, però, non perde da ben 7 partite e, dopo Lazio (17) e Inter (15), ha la terza striscia positiva più lunga di tutta la Serie A.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Hellas Verona e Juventus chiuderà il sabato di Serie A ed è in programma alle ore 20.45. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.