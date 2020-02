Inter-Milan, la conferenza stampa di Conte in diretta LIVE

Vigilia di derby per l'Inter che deve vincere per restare in scia della Juventus. Conte senza Lautaro, squalificato, pensa a Eriksen dietro Lukaku. Le parole dell'allenatore nerazzurro in diretta

La conferenza stampa di Antonio Conte precede l'allenamento della vigilia dei nerazzurri, che contribuirà a sciogliere soprattutto i dubbi legati al portiere. L'infrazione al dito di una mano tiene in bilico Handanovic: la decisione verrà presa probabilmente domani ma ci sono grandi margini di incertezza. Il portiere ci spera ma allenatore e staff medico faranno le loro valutazioni. Così come verranno valutati in particolare gli attaccanti per capire quale soluzione adottare: Lautaro Martinez è squalificato e un'opzione potrebbe vedere Eriksen alle spalle di Lukaku. Sanchez e lo stesso Esposito però faranno di tutto per complicare le scelte di Conte.