Inter-Milan, la festa negli spogliatoi dei nerazzurri dopo il derby. Il VIDEO di Lukaku

Dopo la grandissima vittoria in rimonta contro il Milan è festa grande nello spogliatoio nerazzurro. I giocatori, insieme ad alcuni componenti dello staff, ballano cantando a squarciagola il coro "Chi non salta rossonero è..." e a guidare il gruppo c'è, così come in campo, Romelu Lukaku, che ha ripreso tutto col proprio smartphone e poi ha postato il video su Instagram. Oltre alle immagini, in un altro posto, sempre il belga mostra la sua esultanza dopo la rete del 4-2 con la scritta: "C'è un nuovo re in città". Un riferimento a Ibrahimovic?