Lukaku ha poi raccontato le proprie sensazioni anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, complimenti al Milan perchè nel primo tempo ha fatto meglio di noi. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità, segnato 4 gol e sono veramente contento per questa vittoria. E' stata una partita molto difficile per noi, ma tutto lo stadio ha visto la mentalità di questa Inter che non molla mai e lotta fino alla fine".

"Decisivo grazie al lavoro di compagni e allenatore"

Lukaku che è sempre più uomo decisivo per questa Inter, con i suoi 17 gol realizzati alla prima stagione in Italia. Un risultato straordinario, anche se l'unica cosa che conta per l'attaccante belga è la squadra: "Io lavoro per la squadra e faccio il massimo. Io sono qui per vincere e adesso dobbiamo concentrarci sulle prossime partite, a partire dal Napoli in Coppa Italia. Tutto quello che faccio è grazie ai miei compagni, all'allenatore e il suo staff. Questo è il campionato più difficile al mondo per un attaccante, ma grazie al loro aiuto sto facendo bene e sono molto contento di essere qui".