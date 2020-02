Calendario Serie A, le partite e gli orari di oggi: la 23^ giornata

Serie A grande protagonista anche in questa domenica calcistica. Dopo le quattro gare che si sono già disputate tra venerdì (Roma-Bologna) e sabato (Fiorentina-Atalanta, Torino-Sampdoria e Verona-Juventus), sono sei le sfide in programma quest’oggi che andranno a completare la 23^ giornata di campionato. Ad aprire il programma domenicale sarà il lunch match tra Spal e Sassuolo; tre invece le gare che si giocheranno alle 15: Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce. Alle 18 al Tardini andrà in scena Parma-Lazio, mentre alle ore 20.45 i riflettori si accenderanno su San Siro dove Inter e Milan si sfideranno in un derby tutto da vivere fino all’ultimo secondo.

Il programma della domenica

Spal-Sassuolo, domenica 9 febbraio ore 12.30: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Brescia-Udinese, domenica 9 febbraio ore 15.00: la partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky).

Genoa-Cagliari, domenica 9 febbraio ore 15.00 su Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). La telecronaca sarà affidata a Massimo Tecca con il commento di Carolina Morace; a bordocampo Vanessa Leonardi.

Napoli-Lecce, domenica 9 febbraio ore 15.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera con il commento di Luca Pellegrini; a bordocampo Massimo Ugolini.

Parma-Lazio, domenica 9 febbraio ore 18.00 su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile con il commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Matteo Petrucci.

Inter-Milan, domenica 9 febbraio ore 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento di Daniele Adani; a bordocampo Alessandro Alciato, Andrea Paventi e Peppe Di Stefano.