Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo. Altra multa per la Fiorentina

Cinque giocatori squalificati per un turno, è questa la decisione del Giudice sportivo. Stop di una giornata quindi per Cristante della Roma e Izzo del Torino, entrambi espulsi, e per Conti (Milan), Ekdal (Samp) e Nainggolan (Cagliari) che sono stati ammoniti in stato di diffida. Per quanto riguarda gli staff tecnici, qualificato un turno il vice di Conte Stellini, espulso nel derby per aver oltrepassato l'area tecnica e per proteste.

Dybala, Bonucci e Caicedo entrano in diffida

In questa fase della stagione, con una lotta scudetto più che mai aperta, da tenere sotto osservazione anche la situazione degli ammoniti. Entrano infatti tra i diffidati Dybala e Bonucci della Juventus e Caicedo della Lazio. Ammonizione con ammenda di 2000 euro per simulazione invece per l'attaccante del Napoli Milik.

Multe per Fiorentina, Roma e Verona

Il club viola viene nuovamente multato. 6000 euro di ammenda "per avere suoi sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti dell'istituzione arbitrale e per cori oltraggiosi nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria". Sanzionate anche Roma (3500 euro) e Verona (3000 euro)per lancio di bengala e petardi in campo da parte dei tifosi.