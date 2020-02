Tre squadre raccolte in un punto: la lotta per la vittoria del campionato è più viva e avvincente che mai. Juve e Inter in testa con 54 punti dopo 23 giornate, Lazio alle spalle della coppia a quota 53. Determinante sarà il blocco di stagione da qui fino alla sosta, in programma nel weekend del 29 marzo. 6 turni di Serie A, con in mezzo due scontri diretti, più gli impegni europei che vedranno di scena sia la squadra di Sarri che quella di Conte. Ecco il calendario, partita per partita, che attende i tre club in lizza per lo Scudetto da qui alla prossima pausa per le Nazionali