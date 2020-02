1/12

In Italia è una legge non scritta che però trova riscontro al termine di quasi tutti i campionati: a vincere lo scudetto, solitamente, è la squadra con la miglior difesa. Sicuramente è stato così nelle ultime 8 stagioni, che hanno visto trionfare la Juventus forte della retroguardia meno battuta: un dato che potrebbe allarmare i bianconeri, in vetta sì alla classifica (a pari con l'Inter) anche quest'anno, ma non più imperforabili come negli anni passati. Al momento, in Serie A, le migliori difese sono quelle di Inter e Lazio (20 gol subiti; la Juventus 23)