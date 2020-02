Il capitano della Juve è tornato in campo per una sgambata, giocando in una selezione mista delle giovanili bianconere contro il Chisola, squadra di Eccellenza. Il difensore dovrebbe tornare tra i convocati tra fine febbraio e inizio marzo

Giorgio Chiellini corre verso il ritorno in campo. Dopo aver svolto parte degli allenamenti con i compagni nei giorni scorsi, il difensore della Juventus e della Nazionale ha giocato in una selezione mista delle giovanili bianconere sul campo del Chisola. Di fronte la squadra locale, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Una sgambata di 40 minuti, 20' per tempo, per riprendere confidenza e avvicinare il ritorno nella lista dei convocati. Chiellini aveva iniziato la stagione con un gol decisivo al Parma alla prima giornata. Poi il grave infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento in vista del Napoli, e l’inizio della riabilitazione. Una corsa contro il tempo per non perdere il finale di stagione con la Juve e l’Europeo. Chiellini è in linea con i tempi di recupero stabiliti dopo l’operazione (sei mesi). Dovrebbe quindi rientrare tra fine febbraio e inizio marzo. Maurizio Sarri e il ct dell’Italia Roberto Mancini possono sorridere.