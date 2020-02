Probabili formazioni di Bologna-Genoa

Mihajlovic deve fare a meno di Soriano: Svanberg favorito su Dominguez per sostituirlo. Tanti dubbi per Nicola, con Sanabria in vantaggio rispetto a Pinamonti per affiancare Pandev. Nei rossoblù non saranno rischiati Schone e Romero. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva, sabato alle 18, su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Due squadre in grande forma si ritrovano faccia a faccia nel secondo anticipo della 24^ giornata di Serie A. Diversi sono, però, gli obiettivi: da una parte c'è il Bologna, reduce da tre successi consecutivi (tra cui l'ultimo in casa della Roma) e che mira alla zona Europa, distante al momento un solo punto. Dall'altra, invece, c'è il Genoa, a caccia di punti preziosi in ottica salvezza. I rossoblù occupano la terzultima posizione, a -3 dal Lecce, e arrivano dalla vittoria interna contro il Cagliari. 1-0 firmato Pandev che ha regalato alla formazione di Nicola il terzo risultato utile di fila dopo i pareggi in trasferta contro Fiorentina e Atalanta. Una leggera inversione di tendenza, visto che i grifoni sono quelli che hanno registrato fin qui il peggior rendimento esterno del campionato, con appena sei punti raccolti e zero successi all'attivo lontano da Marassi. La partita sarà trasmessa, sabato 15 alle 18, in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), con telecronaca di Federico Zancan e commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Bologna senza Soriano, Svanberg favorito su Dominguez

Sinisa Mihajlovic dovrà fare i conti con un'assenza pesante a centrocampo. Soriano, infatti, non ha recuperato completamente dalla contusione alla coscia e salterà la sfida contro il Genoa. Al suo posto Svanberg è avanti nelle quotazioni rispetto a Dominguez, con Orsolini e Barrow - rientrati in gruppo - a completare il tridente alle spalle di Palacio. 4-2-3-1 che potrebbe diventare un 4-3-3 con l'arretramento dello svedese sulla linea di centrocampo, occupato da Schouten e Poli, quest'ultimo al rientro dalla squalifica. Da non escludere la soluzione con l'impiego di Skov Olsen come esterno alto a sinistra. Bani e Danilo saranno i centrali difensivi, Denswil agirà sul lato mancino.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Genoa, Iago Falque out per febbre

Meno definita la formazione di Nicola, alle prese con numerosi ballottaggi in tutti i reparti. La certezza sembra essere l'utilizzo dal primo minuto di Pandev, match winner nello scorso weekend, che sarà affiancato probabilmente da Sanabria. L'ex Betis è favorito rispetto a Pinamonti, mentre Iago Falque non è stato convocato causa febbre. Saranno indisponibili anche Ghiglione e Lerager, con Ankersen in vantaggio sulla corsia esterna. In mezzo difficilmente saranno rischiati sia Schone, nonostante gli esami abbiano escluso lesioni, che Romero, di ritorno dalla squalifica. L'argentino, alle prese con un fastidio al ginocchio, sarà sostituito da Soumaoro al centro della difesa, con Behrami - anche lui al rientro - titolare a centrocampo insieme a Radovanovic e Sturaro.



GENOA (3-5-2) probabile formazione: Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria. All. Nicola