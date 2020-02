"Spero di portare entusiasmo. Sarri? La Juve è unita"

A fine partita, Chiellini ha raccontato la sua emozione per il rientro ai microfoni di Sky Sport: "La parte più brutta è finita, adesso però arriva quella più difficile. Sono contento, sto rientrando piano piano. Oggi ringrazio il Mister e i compagni perché mi serviva proprio una scossa di energia e questo quarto d’ora serviva proprio a questo. Adesso devo lavorare tanto, rimettermi in pari perché voglio aiutare i miei compagni in questi tre mesi in cui ci giochiamo tutto. La speranza è di essere pronto, poi i miei compagni stanno facendo bene, io vorrei solo riuscire a dargli una mano. Piano piano speriamo in queste settimane di trovare miglioramenti e di dare il mio contributo adesso che arriva il bello". Il capitano bianconero poi analizza il momento della squadra: "Che Juve ritrovo? Innanzitutto prima in classifica, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. Quindi devo solo ringraziare i miei compagni per questi 5 mesi e mezzo. Adesso è difficile, lo sapevamo, io spero di portare una ventata di entusiasmo, a chi magari ha giocato tanto serve. Quando capitava a me, qualcuno fresco serviva e io proverò a dare questo. Adesso ci aspetta un mese intenso prima della sosta e c’è già un bivio importante." Chiellini poi commenta anche la corsa scudetto, con tre squadre in lotta per il titolo: "Noi bisogna fare una corsa a cronometro, poi le altre squadre le vediamo alla fine. Ora è troppo importante fare i punti a prescindere da chi è secondo o terzo. Siamo tutti lì, è più bello anche per gli spettatori". Il finale è dedicato a Maurizio Sarri: "Sono sempre stato per il Mister in campo e fuori. Quello conta poco, non ha certo bisogno di me. Ha bisogno di tutta la Juve e la Juve è unita dal Presidente all’ultimo dei dipendenti"