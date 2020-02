La Juve torna a vincere contro il Brescia, ma per Sarri non ci sono solo buone notizie. Nella sfida con le Rondinelle c’è da registrare l’infortunio di Miralem Pjanic, uscito al minuto 73 per un problema muscolare. Il bosniaco si è accasciato al suolo toccandosi la coscia destra. Probabile infortunio all’adduttore per il play bianconero, che andrà valutato con approfonditi esami strumentali nelle prossime ore. Pjanic è il fulcro del gioco di Sarri, uno degli insostituibili nel suo scacchiere tattico. E' chiaro che a 10 giorni dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, ci sia preoccupazione in casa bianconera.