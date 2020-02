Juventus Brescia, dove vedere la partita in tv: gli orari

Torna a giocare allo Stadium la Juventus dopo la sconfitta in campionato sul campo del Verona e il pareggio in extremis in Coppa Italia a San Siro contro il Milan. Un solo obiettivo per la squadra di Sarri, ovvero vincere per allontanare le polemiche e approfittare del big match dell'Olimpico fra Lazio e Inter. I bianconeri sono imbattuti in casa in Serie A contro il Brescia: 17 vittorie e cinque pareggi in 22 sfide. Inoltre hanno ottenuto 31 punti sui 33 disponibili in partite casalinghe in questa stagione, grazie a 10 vittorie e un pareggio: solo il Liverpool (13 successi su 13) ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei. Non è tuttavia un momento facile per i Campioni d'Italia, che hanno perso due delle ultime tre partite di campionato, tante sconfitte quante nelle precedenti 22 gare nella competizione. E occhio al Brescia, che insieme al Lecce è la squadra che in questo campionato ha conquistato in percentuale più punti in trasferta rispetto ai totali: 10 punti su 16 ottenuti in gare esterne. Potrebbe essere infine la partita dell'ennesimo record per Cristiano Ronaldo, che cercherà di andare a segno per l'undicesimo match consecutivo di Serie A (come Batistuta e Quagliarella).

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Juventus e Brescia, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport domenica 16 febbraio alle ore 15 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). Telecronaca di Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Giovanni Guardalà e Massimiliano Nebuloni; Diretta Gol Dario Massara.