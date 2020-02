Lazio Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari

All'Olimpico grande spettacolo. Per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, si affrontano alla 24ª giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica. Conte non ha mai perso da allenatore in campionato contro i biancocelesti. Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A. Calcio d'inizio domenica alle ore 20:45

La domenica di Serie A si chiude con il big match della 24^ giornata fra Lazio e Inter. Un solo punto di differenza fra le due squadre, che stanno contendendo lo scudetto alla Juventus. I biancocelesti non perdono dal 25 settembre scorso, dall'1-0 subito a San Siro proprio dalla squadra di Conte. Poi una lunga rincorsa fatta di 14 vittorie e quattro pareggi. Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso. Simone Inzaghi però deve fare i conti con una piccola maledizione, perché i suoi ragazzi hanno perso le ultime tre partite interne di Serie A contro i nerazzurri. E' la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato. All'Olimpico tuttavia sarà grande spettacolo: per la prima volta nella storia della Serie A, infatti, si affrontano alla 24ª giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18. Antonio Conte è imbattuto da allenatore contro la Lazio in Serie A (5V, 2N): solo contro Udinese (nove) e Parma (otto) il tecnico dell’Inter conta più panchine senza sconfitta nella competizione.

Dove vedere Lazio-Inter in Tv

La partita fra Lazio e Inter, valida per la 24^ giornata di Serie A, sarà trasmessa indiretta esclusiva da Sky domenica 16 febbraio alle ore 20:45 sui canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite. Telecronaca di Riccardo Gentile; commento di Massimo Ambrosini; bordocampo Matteo Petrucci, Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.