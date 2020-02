Sampdoria-Fiorentina 0-0, risultato in diretta LIVE

Al Ferraris la Sampdoria riceve la Fiorentina nella 24^ giornata di Serie A: in palio punti pesantissimi in chiave salvezza. Ranieri sceglie Bertolacci al posto dello squalificato Ekdal; Ramirez gioca in appoggio a Gabbiadini e Quagliarella. Iachini opta per Vlahovic al fianco di Chiesa. A centrocampo titolari Badelj e Duncan. Il match è in diretta esclusiva su Sky Sport 253