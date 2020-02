Quella nello scontro diretto in casa della Lazio è l'ottava rimonta subita dalla squadra di Antonio Conte in questa stagione, la quarta nell'ultimo mese dopo quelle con Atalanta, Lecce e Cagliari. Contro la squadra di Simone Inzaghi è arrivata la terza sconfitta incassata dopo essere passati in vantaggio tra Serie A e Champions League. In totale sono ben 13 i punti persi dai nerazzurri da situazioni favorevoli in questo campionato