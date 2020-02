Lazio, Milinkovic-Savic decisivo negli scontri diretti: un messaggio per lo scudetto

Nella stagione dei record della squadra di Inzaghi spicca la costanza di rendimento del serbo, cresciuto in quantità e sempre più decisivo negli scontri diretti, come dimostrano i gol della vittoria segnati all'Inter e alla Juve, tra l'altro in due partite vinte in rimonta. Un altro messaggio per lo scudetto...

Sergej Milinkovic Savic. Sms. Il messaggio è chiaro ed è arrivato a tutti. Non ci sono più dubbi: per il titolo c'è anche la Lazio. Acronimo che sta anche per Segno nei Match Scudetto. Perché il serbo ha preso la specializzazione in gol pesanti. I suoi tiri da tre punti hanno cambiato la stagione della Lazio. Ha deciso la sfida contro l'Inter come aveva fatto contro la Juventus. Stesso copione: svantaggio iniziale e sorpasso che porta la sua firma. Anche grazie a lui lo scudetto non è più un sogno ma è diventato obiettivo concreto. Alla qualità i biancocelesti hanno aggiunto solidità e lucidità. Impossibile adesso non puntare al massimo per una squadra imbattuta da 19 partite e che negli ultimi due mesi ha sconfitto due volte la Juventus e poi l'Inter. Ha il secondo attacco più prolifico, la miglior difesa, il capocannoniere e il re degli assist della serie A e mai nella sua storia aveva raccolto così tanti punti dopo 24 turni.