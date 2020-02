1/20

La statistica che premia la Lazio, ora seconda in Serie A a -1 dalla vetta, non è casuale. Simone Inzaghi non ha la stessa profondità e qualità delle panchine di Juventus e Inter, ma si trova ad alta quota anche grazie alla sua rosa, coinvolgendo tutti i suoi giocatori e ottenendo da tutti il massimo. Tanti fedelissimi (tra cui i vari Immobile, Milinkovic-Savic, Acerbi, Luis Alberto o Leiva), ma anche grande affidamento su chi può entrare a partita in corso. E cambiarla.

LAZIO-INTER: GOL E HIGHLIGHTS