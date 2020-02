Tornano a disposizione di Sarri due elementi importanti del centrocampo bianconero, già pronti per la prossima gara di campionato contro la Spal. Fisioterapia per Pjanic che salterà il prossimo turno ma ci sarà per gli ottavi di Champions contro il Lione

Buone notizie dalla seduta odierna di allenamento per Maurizio Sarri: hanno svolto infatti l'intero allenamento con il resto del gruppo, Sami Khedira e Federico Bernardeschi, che possono così considerarsi recuperati per la prossima gara di campionato contro la Spal. Partita che dovrà saltare invece Miralem Pjanic, al quale è stato riscontrato un lieve affaticamento muscolare e che oggi ha svolto terapie fisioterapiche come da programma, anche se per il bosniaco c'è grande ottimismo in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Lione. Il centrocampista tedesco rientra dunque dopo due mesi e mezzo di assenza, in seguito all'intervento di pulizia artroscopica del ginocchio sinistro al quale si è sottoposto nei primi giorni di dicembre. Bernardeschi torna invece a disposizione dopo l'affaticamento muscolare al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime due gare di campionato contro Verona e Brescia. La preparazione degli uomini di Sarri per l'anticipo di sabato alle ore 18 continua, adesso con due importanti elementi in più a disposizione.