La Lazio fa gli auguri a Ciro Immobile. Per il suo 30esimo compleanno la squadra biancoceleste ha pubblicato sui propri profili social un video per celebrare il bomber azzurro. Nel video presenti tutti i compagni oltre a Tare e al mister Simone Inzaghi, tutti scatenati mentre intonano il coro che la Curva Nord ha dedicato all’attaccante di Torre Annunziata. Immobile in 4 anni di Lazio è riuscito ad entrare sia nei cuori dei tifosi sia nella storia del club, mettendo a segno 115 gol in 165 presenze, piazzandosi quarto nella classifica dei marcatori all-time biancocelesti, alle spalle di Piola, Signori e Chinaglia.