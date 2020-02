I minuti giocati da Rugani

Il classe '94, impiegato poco fin qui, ha parlato del suo minutaggio e delle sue speranze per la parte finale della stagione: "Come ogni giocatore spero di giocare di più ma cerco di farmi trovare pronto quando la squadra ha bisogno di me". In questa stagione l'ex Empoli non è tra le prime scelte di Sarri, che nonostante l'infortunio di Chiellini di inizio stagione gli ha preferito spesso Demiral come alternativa alla coppia titolare Bonucci-De Light. Rugani è sceso in campo solo due volte in campionato contro il Genoa a ottobre (esordio stagionale) e nell'ultima vittoria in casa contro il Brescia. Il difensore è sceso in campo altre quattro volte, due in Champions League e due in Coppa Italia, senza mai andare a segno. I suoi minuti stagionali sono solo 540.