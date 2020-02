Brescia-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il Napoli, reduce dalla vittoria di Cagliari, cerca il bis in campionato prima della super sfida di Champions contro il Barcellona. Gli azzurri sono imbattuti dall’inizio del 2000 in Serie A contro il Brescia, grazie a due successi (uno dei quali nella gara d’andata) e tre pareggi. Inoltre sono sempre andati a segno in ciascuna delle ultime otto gare esterne contro il Brescia nel massimo campionato, raccogliendo cinque successi, un pareggio e due sconfitte. Attenzione però a non sottovalutare l'impegno, perché la squadra di Gattuso ha perso l’ultima sfida contro una neopromossa, 2-3 contro il Lecce a inizio febbraio: l’ultima volta che i partenopei hanno trovato la sconfitta in due gare consecutive contro squadre provenienti dalla Serie B è stata nell’aprile 2015 (contro Palermo ed Empoli), con Rafa Benítez in panchina. Dall'altra parte i ragazzi di Diego Lopez hanno ottenuto appena due punti in Serie A nel 2020 (2N, 5P), solo il Tolosa (uno) ha fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei nel nuovo anno.

Brescia-Napoli, dove vederla



La partita fra Brescia e Napoli, in programma venerdì 21 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio Rigamonti, verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport su Sky Sport Serie A (canale 252). Telecronaca di Caressa e Bergomi. A bordocampo Ugolini.