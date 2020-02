Probabili formazioni di Brescia-Napoli

Gattuso ritrova Milik ma Mertens appare favorito per una maglia da titolare. Tanti dubbi, a partire dalla porta. A centrocampo ballottaggio fra Demme e Lobotka ma non solo. Diego Lopez riabbraccia Joronen e Tonali

Vuole il bis per il suo Napoli Gattuso che, dopo aver espugnato Cagliari, cercherà di fare lo stesso anche con Brescia. Un'altra neopromossa sulla sua strada, anche se questa volta il risultato dovrà essere decisamente diverso rispetto a quello contro il Lecce (ko al San Paolo per 3-2). Un successo per prepararsi anche alla super sfida di Champions con il Barcellona, prima però il campionato. Un dato fa ben sperare, dal momento che il Napoli ha vinto tre delle quattro trasferte di Serie A con Gennaro Gattuso in panchina (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 10 gare esterne con Carlo Ancelotti alla guida (4N, 3P). E dall'altra parte il Brescia ha ottenuto appena due punti in Serie A nel 2020 (2N, 5P), solo il Tolosa (uno) ha fatto peggio nei cinque maggiori campionati europei nel nuovo anno.

Brescia, Diego Lopez recupera Tonali

Assenze pesanti per Diego Lopez, privo dello squalificato Ayè e dell'infortunato Torregrossa. Recuperano tuttavia Joronen, Tonali e Gastaldello mentre restano ai box Cistana e Romulo. Dubbio fra il 4-3-2-1 o un inedito 4-3-3. In allenamento sono stati provati Balotelli e Spalek con Zmrhal alle loro spalle.

BRESCIA (4-3-2-1) probabile formazione: Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli. All. Diego Lopez

Napoli, quanti dubbi per Gattuso

Martedì al San Paolo arriva il Barcellona, per questo le scelte di Gattuso saranno inevitabilmente un minimo condizionate. Primo dubbio riguarda la difesa, con Ospina comunque favorito su Meret. In avanti Milik è recuperato, ma Mertens sembra indirizzato a partire dal 1'. Data l'assenza di Koulibaly, al centro della difesa ci saranno Maksimovic e Manolas con Mario Rui a sinistra. In mezzo c’è quasi l’imbarazzo della scelta con ballottaggi fra Demme e Lobotka. Lotta a tre, infine, per una maglia fra Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso