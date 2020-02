Probabili formazioni di Spal-Juve

Sarri ritrova in gruppo Bernardeschi e Khedira, mentre a Ferrara dal 1' ci sarà nuovamente Ronaldo. In difesa ecco Rugani al posto dello squalificato Bonucci. Di Biagio si presenta con il tridente Strefezza-Petagna-Di Francesco

Vietato sbagliare per la Juventus, chiamata ad espugnare Ferrara per arrivare al meglio ad una settimana di fuoco. Prima la sfida di Champions con il Lione, poi il big match dello Stadium contro l'Inter. Il gioco si fa duro per Sarri, che deve anche fare i conti con una statistica piuttosto curiosa: la Spal è imbattuta in casa nel XXI secolo contro i bianconeri in Serie A, grazie a un pareggio (0-0 nel marzo 2018) e un successo (2-1 nell’aprile 2019). La squadra di Di Biagio, che al suo debutto ha rimediato una sconfitta sul campo del Lecce, è però ultima in classifica a quota 15 punti, otto in meno della Samp che ad oggi sarebbe salva. Tuttavia l'ultima squadra a battere un'avversaria con almeno 41 punti in più in classifica in Serie A è stata proprio la SPAL contro la Juventus, nello scorso aprile. Vietato sottovalutare l'impegno dunque.

Spal, dubbio modulo per Di Biagio

Prima in casa per Di Biagio, che nel frattempo recupera Vicari ma perde Dabo e Cerri. In dubbio anche il modulo, con la Spal che potrebbe presentarsi con il tridente composto da Strefezza, Petagna e Di Franesco. Altrimenti Castro potrebbe agire a supporto degli attaccanti. Dietro invece c’è sempre Zukanovic.

SPAL (4-3-3) probabile formazione: Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

Juventus, Sarri recupera Ronaldo

Può sorridere Sarri, che ritrova in gruppo Khedira e Bernardeschi. Cristiano Ronaldo, dopo il riposo concordato contro il Brescia, tornerà regolarmente dal primo minuto. Qualche chance di titolarità invece per Gigi Buffon. Dietro mancherà lo squalificato Bonucci: spazio probabilmente alla coppia de Ligt-Rugani.

JUVENTUS (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri