Fiorentina Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari

Fiorentina e Milan si affronteranno nell'anticipo serale del sabato per la 25^ giornata. Entrambe sono reduci da un successo e vogliono dare continuità al momento positivo

Dopo il successo col Torino, il Milan continua la rincorsa ai piani alti della classifica in casa della Fiorentina. La squadra di Iachini è reduce dalla vittoria pesante in casa della Sampdoria e vuole dare continuità al momento positivo. I viola dovranno fare a meno dello squalificato Badelj, mentre Pioli non potrà contare su Kjaer e Saelemaekers, entrambi infortunati.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Fiorentina e Milan, in programma sabato alle 20:45 e valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A, sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.