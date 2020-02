Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Iachini orientato a confermare la coppia Chiesa-Vlahovic. Pulgar torna in regia per la squalifica di Badelj. Nel Milan rientra Calhanoglu dietro Ibra con Conti che si riprende la fascia destra. Musacchio a disposizione di Pioli

La Fiorentina dopo il largo successo fuori casa contro la Sampdoria ospita il Milan degli ex Pioli e Rebic. La squadra di Iachini vuole dare continuità all’ultima vittoria allontanando così definitivamente le zone basse della classifica. I rossoneri invece dopo aver vinto in casa contro il Torino vogliono continuare a recuperare punti per agganciare la zona Europa.

Fiorentina, si rivede Pulgar dal 1'

Iachini conferma dieci undicesimi della formazione che ha vinto nettamente contro la Samp. L’unico assente è Badelj per squalifica, quindi Pulgar si riprende la cabina di regia. Duncan dopo un esordio più che convincente sembra poter essere confermato, mentre in avanti Cutrone è destinato a partire dalla panchina contro la sua ex squadra.

Fiorentina (3-5-2), probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Milan, Conti torna dalla squalifica



Con l'infortunio di Kjaer, lieve lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, il favorito per il ruolo di difensore centrale sembra essere Gabbia. Musacchio è comunque tornato a disposizione e figura tra i convocati. Recuperato anche Calhanoglu, pronto per giocare titolare alle spalle di Ibrahimovic. Sulla destra ritorna Conti, reduce da due turni di squalifica (uno in Coppa Italia e uno in campionato). Saelemaekers tra i convocati, smaltito il problema alla caviglia.

Milan (4-4-1-1), probabile formazione: Donnarumma, Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.