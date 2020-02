Roma-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Roma vuole ripartire dopo tre sconfitte consecutive, il Lecce per dare continuità ai 9 punti ottenuti nelle ultime tre gare: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la vittoria in Europa League, la Roma vuole dare continuità e ripartire anche in campionato, dopo le tre sconfitte in altrettante partite contro Sassuolo, Bologna e Atalanta. Percorso diametralmente opposto rispetto al Lecce, che si presenta alla sfida dell'Olimpico forte dei 9 punti conquistati nelle ultime 3 partite. Successi contro Torino, Napoli e Spal che hanno portato la formazione di Liverani fuori dalla zona retrocessione, a +3 sul Genoa terz'ultimo. Ecco perchè la sfida tra Lecce e Roma assume un'importanza fondamentale per entrambe le squadre, bisognose di punti l'una per continuare la propria corsa salvezza e l'altra per accorciare le distanze sull'Atalanta, attualmente quarta e scappata a 6 lunghezze di distanza.

Dove vedere Roma-Lecce in tv

La partita tra Roma e Lecce, valida per la 25^giornata del campionato dI Serie A, in programma alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi da bordocampo saranno invece a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante.