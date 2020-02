Roma, Dzeko raggiunge Montella: la classifica marcatori di tutti i tempi

Dzeko ha raggiunto Montella a quota 102 gol con la maglia della Roma, al sesto posto nella classifica all time. E Vincenzo si complimenta con il bosniaco: "Complimenti campione, benvenuto in famiglia"

Con il gol segnato il primo febbraio al Mapei Stadium contro il Sassuolo, Edin Dzeko era entrato nel club dei calciatori capaci di fare 100 gol con la maglia della Roma. Soltanto sei attaccanti, prima del bosniaco, erano riusciti ad entrare in questo club. Il 15 febbraio Dzeko ha segnato il gol numero 101 contro l'Atalanta e, contro il Lecce, ha invece raggiunto Vincenzo Montella a quota 102 al sesto posto nella classifica all time dei migliori marcatori con la maglia giallorossa. Il prossimo obiettivo è quello di agganciare Manfredini a quota 104 e, successivamente, Volk a 106. Sul podio ci sono Amadei a 111 e Pruzzo a 138, inarrivabile invece Francesco Totti che comanda questa classifica con 307 gol.

"Complimenti campione, benvenuto in famiglia"

E lo stesso Montella ha voluto omaggiare l'attaccante bosniaco con un messaggio ricco di affetto e di stima: "Ed ora dopo ‘l’amore’ di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia", il post pubblicato dall'ex allenatore dalla Fiorentina su Instagram.